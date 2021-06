Digitale Entwicklung in Wülfrath : Internetauftritt der Stadt soll bürgerfreundlicher werden

Benita Görtz soll die Stadt digital auf Vordermann bringen. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die neue Digitalisierungsbeauftragte im Wülfrather Rathaus, Benita Görtz, stellte der Politik ihre Pläne vor – und bekam viel Lob dafür.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susann Krüll

Es gab reichlich Rede- und Diskussionsbedarf im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Digitalisierung. Das lag auch daran, dass am Vortag noch fünf gemeinsame Anträge von CDU und Grünen per Mail bei der Verwaltung eingegangen waren, die an die Ausschussmitglieder weitergeleitet werden mussten. Ob diese in der Sitzung noch mit auf die Tagesordnung genommen werden durften, hatte Bürgermeister Rainer Ritsche im Telefonat mit dem Städtetag vergeblich zu klären versucht. „Grundsätzlich haben Sie als Ausschuss-Mitglieder das Recht, noch während der Sitzung einen neuen oder einen veränderten Antrag zu einem bestehenden zu stellen. Ich finde es jedoch unglücklich, wenn man so kurzfristig mit neuen Themen kommt,“ sagte Ritsche. Nicht nur, dass die anderen Ausschussmitglieder sich dann nicht mehr ausreichend vorbereiten könnten. Auch Bürger, die wegen dieser Themen die Sitzung vielleicht hätten besuchen wollen, könnten verärgert sein.

Drei der neuen Anträge wurden zur Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen, zwei hatte die Ausschussvorsitzende auf die Tagesordnung setzten lassen, so dass darüber beraten und abgestimmt wurde. Ergebnis der Aussprache nach zahlreichen Wortmeldungen und Fragen an die Verwaltung war, die Anträge auf „Livestream-Übertragungen der Sitzungen“ nach weiterer Eruierung zu Zustimmung und Ablehnung zum Filmen zum Beispiel bei den Verwaltungsmitarbeitern, die bei Sitzungen zugegen sind, fortzuführen und dann ebenfalls dem HFA vorzulegen. Auch die Eingabe zum besseren Anschluss Aparaths an die S-Bahn wurde in den HVA delegiert.