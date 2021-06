Verein „Wülfrather Ideen Räume“ gut unterwegs : Arbeit am Kulturzentrum geht voran

Arbeit am Kulturzentrum geht voran

Vorstandsmitglied Sandra Leidig Diekmann ist selbst Architektin und hat die Planung der provisorischen Renovierung in die Hand genommen. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath E-Werkstatt, Megaspace 1, Teeküche und Tanzstudio sind bald nutzbar. Laser-Cutter, 3D-Drucker, Computer und Kameras stehen bereit, eine Stick-Maschine soll noch hinzukommen, meldet der Verein WIR.

Der neue Verein „WIR – Wülfrather Ideen Räume“ hat seine erste Jahreshauptversammlung abgehalten. Da die Corona-Zahlen erst in den letzten Tagen so stark gesunken sind, fand das Treffen noch einmal online statt. Es gab einen Bericht über die aktuellen Entwicklungen im Vereinsgebäude, Diskussionen über die Beitragsordnung, und die Wahl eines neuen Besitzers.

Auf die Entlastung des Vorstandes wurde verzichtet, da das erste „Geschäftsjahr“ nur von der Gründung am 20. November bis zum 31. Dezember dauerte. „Bisher ist alles super gelaufen“, stellte Wülfraths ehemlige Bürgermeisterin Claudia Panke fest, die die Sitzung leitete. Nachdem die Gemeinnützigkeit anerkannt war, sei der Verein am 29. Dezember ins Vereinsregister eingetragen worden. Seit dem 22. April sei man auch Mitglied im Stadtkulturbund und am 1. Mai sei die Nutzungsvereinbarung für den Pilotbetrieb des WIR-Hauses mit der Stadt unterzeichnet worden.