Wülfrath : Aprather Kirche wird zu einem begehbaren Gebet

Wülfrath Wer das sonntags geöffnete Gotteshaus betritt, findet sich in einem offenen Raum mit drei Inseln wieder. Gezeigt wird Malerei zum Thema „Vater unser“.

Ein Zauberbaum mit wundersamen bunten Blättern zieht die Blicke zuerst auf sich. Im hinteren Teil der Kirche können Fürbitten aufgeschrieben und in eine kleine, eigens dafür aufgebaute Klagemauer gesteckt werden. An den Wänden hängen neun vollkommen unterschiedliche Gemälde, die jedoch eines eint: Alle interpretieren das Luther-Lied „Vater unser im Himmelreich“.

Jedes Bild versinnbildlicht eine der neun Strophen – und das auf sehr eindrückliche Weise, so dass der Kirchenraum zu einem begehbaren Gebet wird. „Es ist der dritte Teil unserer Aktion ‚Reif für die Insel‘ im Jubiläumsjahr des ‚Offenen Ateliers‘“, erklärt Sunci Matijanic, die gemeinsam mit Manuel Rohde das „Offene Atelier“ künstlerisch leitet. Mit dem begehbaren Gebet sollen die Besucher der Kirche eingeladen werden, sich dem Vater-unser einmal auf eine ganz andere Weise zu nähern.

Die Bilder laden zur Meditation, zum Nachdenken ein. Sie entführen in spirituelle Sphären, ziehen jedoch auch direkte Verbindungen in die Gegenwart und scheuen sich nicht vor politischen Aussagen. So hat Claus Klingler die achte Strophe „Von allem Übel uns erlös …“ mit dem aus den Nebeln der Vergangenheit aufsteigenden Eingang des Vernichtungslagers Auschwitz bewegend verdeutlicht.