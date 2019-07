Ausstellungsmotto: „Ganz viel Arbeit“ : Gruitens Kalkgeschichte wird im Zeittunnel lebendig

Wülfrath Die Sonderausstellung „Total verkalkt“ wirft einen sehenswerten Blick auf die weiße Vergangenheit der Nachbarschaft.

Dass diese Mottovorgabe gleich in mehrerer Hinsicht passt, verriet Zeittunnel-Leiterin Andrea Gellert in ihrem Grußwort. So mussten die Schautafeln der Gruitener Historie den kalt/nassen Gegebenheiten des Zeittunnels zunächst angepasst werden. „Die Tafeln wurden kurzerhand in Folie geschlagen. Ein Kraftakt für die Beteiligten und mein herzlicher Dank für den Einsatz der Helfer“, so Gellert, die ihr Mikro an anwesende Museumsprominenz weiterreichte. Schließlich stammt die Sonderausstellung nicht aus der Feder des Zeittunnels, sondern entstand in liebevoller Recherchearbeit des Gruitener Fördervereins „Haus am Quall“, der bereits 2006 erstmalig zur Eröffnung der übergroßen Schautafeln in seine eigenen Räume lud. Zehn Jahre später bekam die Ausstellung nochmals ein Revival. „Und heute freue ich mich sehr, dass unsere Arbeit eine erneute Würdigung erfährt und den Zeittunnel Wülfrath schmückt“, sagt Rolf Feldbrügge vom Förderverein. „Zwei Jahre Recherchearbeit haben wir bis zur Fertigstellung der Schautafeln gebraucht.“ Eigentlich waren diese anlässlich des 40. Jahrestages der Kalkwerkstilllegung in Gruiten angefertigt worden. Dieses wurde bereits 1966 geschlossen und riss ein tiefes Loch in die Gruitener Arbeiterschaft. Mit zahlreichen Daten, Fakten und Fotos erinnern die Tafeln an eine Zeit, als Gruiten noch Kalkabbau förderte. Und auch an den Schockmoment, als die Stilllegung bekannt wurde. Mit Protestmärschen und fassungsloser Sprachlosigkeit reagierten die Arbeiter damals auf die Nachricht, dass ein bisher unantastbarer Arbeitgeber die Türen für immer schließen würde.