Schwimmbad an der Goethestraße : Wasser-Welt bekommt personellen Zuwachs

Wülfrath Im Hallenbad wird eine neue Stelle mit einem Anteil von 24 Stunden pro Woche eingerichtet.

Bisher gehörte es zum Arbeitsalltag als Mitarbeiter des Badbetriebes „Wülfrather Wasser Welt“, besonders zu den aktuellen Öffnungszeiten, planmäßige Überstunden anzuhäufen. Da die bisherigen Stellen so knapp bemessen wurden, konnte die Aufrechterhaltung des Badebetriebes ohne diese Überstundenregelung nicht gewährleistet werden. Dass das Personal mitunter am absoluten Kapazitätsminimum von einem Schwimmmeister und einem Badewärter agierte, gehört ab sofort jedoch der Vergangenheit an. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben sich jetzt in ihrer Sitzung einstimmig für die Personalerweiterung um eine weitere Teilzeitstelle ausgesprochen.