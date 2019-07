Demo startet um 11 Uhr : Fridays for Future demonstriert am Montag

Fridays for Future demonstriert am Montag

Wülfrath Die jungen Leute wollen vor der Sitzung des Stadtrates noch einmal an den Klimaschutz appellieren.

Am kommenden Montag, 8. Juli, will die Fridays for Future Ortsgruppe Wülfrath erneut auf die Straße gehen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Dass die zweite Demo der Klimaaktivisten nun auf einen Montag fällt, obwohl die internationale Bewegung eigentlich immer an Freitagen stattfindet, hat folgenden Grund: „Wir sprechen uns im Vorfeld mit benachbarten Ortsgruppen ab“, erklärt Jan-Niklas Niebisch, Delegierter FFF Wülfrath. „Und am 5. Juli finden bereits Demos in Velbert und Wuppertal statt, die wir mit unserer Ortsgruppe auch unterstützen.“