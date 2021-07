Live-Konzerte in Wülfrath : Fresh Air Club mit dem Dynamischen Duo und Poetry Slam

Die Konzertsaison unter freiem Himmel bei Wind und Wetter der Würg startet am Zeittunnel. Foto: Wülfrather Rockmusiker-Gemeinschaft/Würg

Wülfrath Musik und draußen – so soll der Sommer klingen. Am Zeittunnel in Wülfrath startet die Initiative WüRG mit feinem Gitarrenspiel und gereimter Poesie.

Die WüRG, Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft, ist der erste Veranstalter, der nach dem jüngsten Lockdown wieder Konzerte durchführen wird. Es ist die Rückkehr der Fresh Air Clubs auf dem Gelände zwischen Zeittunnel und WüRG-Haus. Am 18. Juli geht es los: Dann kommen Olli Henrich und Jens Rösel live und akustisch: Das Dynamische Duo. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Seit 24 Jahren bilden Henrich und Rösel „Das Dynamische Duo“. Feines Gitarrenspiel, Harmoniegesang, eine Setliste wie das Best of… einer Mehrgenerationen-Pop-und-Rock-Liste gepaart mit dem Witz und Charme des Duos: Das macht einen mitreißenden Abend aus. Das Konzert am 18. Juli beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Online gibt es die Karten bei Neanderticket.

Der Wülfrather Jan Schmidt ist das Gesicht des Poetry Slams in der Region – erfolgreich über seine Heimatstadt hinaus. Er moderiert am Freitag, 6. August, Beginn 19.30 Uhr, das „Best of Poetry Slam Wülfrath“ im Fresh Air Club. Das genaue Line-Up wird noch bekannt gegeben. Karten können online aber schon geordert werden – zehn Euro kostet das Ticket im Vorverkauf, an der Abendkasse dann zwölf Euro.

Seit einigen Wochen haben Vorsitzender Metty Freund und Team an der Planung der Freiluft-Konzerte gearbeitet. In der vergangenen Woche gab es dann endlich das OK seitens der Behörde, dass das Hygienekonzept der WüRG passt. Im Vorfeld musste auch die Zeittunnel-Genossenschaft eingebunden werden. Denn: Nicht nur die große Bühne neben dem Tunneleingang zählt zum genossenschaftlichen Hoheitsgebiet, auch die Betonplatte, auf der die WüRG im vergangenen Jahr die Fresh Air-Clubs durchgeführt hat.