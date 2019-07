Veranstaltung am Zeittunnel : Tunnelkino startet ohne den Hegering

Wülfrath Die Freiluft-Filmreihe trägt in diesem Jahr einen neuen Namen. Für das Publikum soll es auch ein Voting geben.

Im September startet das Freiluftkino am Zeittunnel mit insgesamt vier Filmen. Einen fünften Film wird es in diesem Jahr nicht geben, denn der Hegering nimmt von seiner Idee Abstand. In Kürze wollen die Veranstalter des sogenannten Tunnelkinos – wie sich die Inszenierung am Zeittunnel in diesem Jahr nennt – das Programm für die Filmabende am 6., 7., 13. und 14. September bekannt geben. Für das Publikum soll es auch ein Voting geben.