Fußball, Landesliga : 1. FC Wülfrath holt Klafflsberger zurück

August 2003: Martin Klafflsberger hütet das Tor des 1. FC Wülfrath. Nun kehrt er als Keeper und Torwart-Trainer zurück. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Im Kreispokal hat der 1. FC Wülfrath große Mühe beim A-Ligisten SV Jägerhaus-Linde. Der Landesligist hat nun ein interessantes Testspiel-Programm und schlägt mit der Verpflichtung des Keepers Martin Klafflsberger zwei Fliegen mit einer Klappe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

Mit einem 9:8-Erfolg nach Elfmeterschießen beim A-Kreisligisten SV Jägerhaus-Linde starteten die Landesliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath in die Saison 2021/2022. Da der FCW in der ersten Runde des Kreispokals ein Freilos hatte und die zweite Runde mit dem glücklichen Sieg in Wuppertal-Linde knapp überstand, geht es am kommenden Sonntag mit der 3. Runde im Kreispokal gegen den Bezirksligisten TSV Ronsdorf weiter.

Mit dem Spiel beim SV Jägerhaus war Michael Massenberg überhaupt nicht einverstanden. „Wir sind so gerade an einer Blamage vorbeigeschlittert. Es war unseren Spielern anzumerken, dass sie seit rund neun Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten haben.“ Der Wülfrather Vorsitzende verwies darauf, dass es eine echte Zitterpartie gewesen sei. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 gestanden, kurz vor Ende der Verlängerung erzielte sein Team den 5:5-Ausgleich, und im Elfmeterschießen lagen die Wülfrather zunächst mit zwei Toren im Hintertreffen. „Dann markierten wir mit Mühe und Not den knappen 9:8-Erfolg, der uns im Kreispokal eine Runde weiter bringt.“

Massenberg äußerte aber auch Kritik am Fußballverband: „Weshalb nach der coronabedingten langen Fußballpause so früh die Pokalrunden angesetzt wurden, bleibt mir ein Rätsel und war sicherlich nicht nötig. Mit dem Kreispokal hätte man auch Anfang oder Mitte August starten können, da wären die Teams in der Vorbereitung schon ein erhebliches Stück weiter gewesen. Für uns war das ein regelrechter Kaltstart.“

Info Das sind die nächsten Spiele für den FCW Kreispokal, Achtelfinale: TSV Ronsdorf - 1. FC Wülfrath (Sonntag, 15 Uhr) Testspiele FCW - Spvg Schonnebeck (heute, 19 Uhr); Duisburger SV - FCW (Donnerstag, 17 Uhr); FCW - TSV Solingen (Sonntag, 25. Juli, 13 Uhr); SSVg Velbert - FCW (Mittwoch, 28. Juli, 19 Uhr); FCW - KSC Tesla (Samstag, 31. Juli, 13 Uhr), FCW - SC Velbert (Samstag, 7. August, 11 Uhr); SC West - FCW (Dienstag, 10. August, 19.30 Uhr), ESC Rellinghausen - FCW (Sonntag, 15. August, 15 Uhr) Landesliga, 1. Spieltag: FCW - SC Kapellen-Erft (Sonntag, 22. August, 15 Uhr)

Nach dem Pokal geht es mit einem interessanten Vorbereitungstest am Dienstagabend für den FCW weiter. Im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg erwartet das Team des gerade aus dem Urlaub zurückgekehrten Coach Goran Tomic um 19 Uhr den Oberligisten Spvg. Schonnebeck. „Die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies ist schon längere Zeit im Trainings- und Spielbetrieb und wird uns sicherlich einiges abverlangen. Das könnte eine interessante Partie werden“, freut sich Massenberg auf eine wichtige Testbegegnung. Zwei Tage später geht es dann zum Landesligisten SV Duisburg 1900, Anstoß ist um 19.30 Uhr.