Haan : Gruitener Motive kommen gut an

HAAN In Gruiten stellte Alfons Reiß seine bunten Bilder zum ersten Mal aus. Und sie kamen bei viele Passanten gut an. Vielleicht auch, weil er bekannte Motive gerne verfremdet.

Das Ehepaar Clemens aus Gruiten kaufte gleich zwei Bilder. Das sei ein „schönes kleines Museum“, das sie an einem sonnigen Samstagmorgen in Gruiten entdeckt hatten. Auch andere Besucher genossen die entspannte Atmosphäre bei Vogelgezwitscher und manchen notwendigen Motiverklärungen. Es sei künstlerische Freiheit, wenn er hinter das Dorf Gruiten den Watzmann male. „Warum auch nicht“, fragte Alfons Reiß.

Auch an eine Verballhornung des berühmten amerikanischen Bildes „American Gothic“ von Grant Wood (1891- 1942) traute sich der Hobbykünstler heran. Das ursprüngliche Bild zeigt einen amerikanischen Farmer mit einer Frau und seinem – mutmaßlichen – Wohnhaus dahinter. Reiß malt den Farmer naturgetreu nach, stellt an seine Seite aber einen deutschen Schäferhund und dahinter eine deutsche Kirche. Besonders oft ist dieses berühmt gewordene amerikanische Bild in den vergangenen Jahrzehnten nachgemalt und auf „die Schippe“ genommen worden. Das in Gruiten gezeigte Bild lässt vermuten, dass auch Reiß seine eigenen Bilder nicht immer tierisch ernst gesehen werden möchte. Er möchte die Fantasie des Betrachters beflügeln.