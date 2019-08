Wülfrath : Freiraum oder Bauen: Rundgang um Kleine Höhe

Wülfrath (RP) Für die Kleine Höhe an der Grenze von Wuppertal, Velbert und Wülfrath stehen Entscheidungen an. Eine Bürgerinitiative möchte den landschaftlichen Freiraum erhalten und für den Umweltschutz entwickeln.

Die Stadt Wuppertal will Baurecht für eine forensisch-psychiatrische Landesklinik schaffen. Gegen dieses Projekt liegen mehr als 1100 Einwendungen vor: Der Grüngürtel zwischen den Städten werde zerstört, die Siedlungen würden zusammen wachsen. Der Journalist Dirk Lotze führt am kommenden Sonntag, 18. August, um 11 Uhr Neugierige in einer Wanderung über die Felder, nach Oberdüssel und zu Aussichtspunkten rund um das umstrittene Gebiet. Trittsicherheit ist erforderlich, bitte festes Schuhwerk verwenden, nicht geeignet für Kinderwagen. Wasser und Verpflegung für unterwegs liegt in eigener Verantwortung, ebenso das Mitführen von Hunden. Die Teilnahme (auf eigene Gefahr) kostet fünf Euro. Start und Ziel der Wanderung ist der S-Bahnhof Velbert-Rosenhügel, Am Rosenhügel, S-Bahn S9, Buslinien 627, 647, 649. Der Rundweg umfasst 6,9 Kilometer, 110 Höhenmeter Auf- und Abstieg in etwa zweieinhalb Stunden Gehzeit.