Kerstin Griese auf Sommertour durch Wülfrath : Möbel-Tischler aus Leidenschaft

Wülfrath Bernd Kicinski stellte seinen Schlupkothener Betrieb der Abgeordneten Kerstin Griese vor, die auf Sommertour ist.

Im Flur der Tischlerei hängen alte Fotos von dem Gelände in Schlupkothen, dessen Eigentümer Bernd Kicinski seit fast 20 Jahren ist. „Das sind Fotos von 1897. Die Gebäude gehörten zu den Kalksteinwerken und waren bis 1956 in Betrieb“, erzählt er, und ergänzt: „Später wurden sie bis 1999 von einer Bandweberei genutzt, 2001 habe ich das Areal schließlich gekauft.“

Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese, die im Moment auf Sommertour in ihrem Wahlkreis unterwegs ist und auch die Tischlerei Kicinski besucht, ist begeistert: „Als Historikerin finde ich solche Geschichten immer sehr spannend“, sagt sie, „das ist ja auch ein bisschen Stadtgeschichte.“ Im Rahmen ihrer Sommertour besucht Griese unterschiedliche Unternehmen. „Ich möchte mir dabei auch ein Bild von der Lage im Mittelstand machen. Von der Tischlerei habe ich schon viel Gutes gehört“, so Griese, die von Bettina Molitor und Manfred Hoffmann – beide vom SPD-Ortsverein – begleitet wird.

Über Mangel an Fachkräften könne er sich an sich nicht beschweren, so Kicinski. „Ich bilde die Facharbeiter meist selbst aus, einer davon arbeitet schon über 26 Jahre bei mir. Und ich habe eine gute Sekretärin, das ist auch wichtig.“ Mit dem Kauf vor fast zwanzig Jahren habe er sich einen Traum erfüllt, und trotzdem: „Ein bisschen verrückt war es schon, aber es hat funktioniert“, sagt er im Rückblick. Denn obwohl es dem Betrieb zwischenzeitlich auch mal schlecht ging, sei letztendlich doch immer alles gut gegangen. „Ich bin beeindruckt, was sie auf die Beine gestellt haben“, lobt auch Kerstin Griese.