Wülfrath : Dschungelbuch in Café Schwan

Wülfrath Josef Schoenen liest, spielt acht verschiedene Rollen und macht Musik.

(RP) Am Mittwoch, 14. August, 19 Uhr, geht es im Café Schwan in Wülfrath wieder hoch her. Auf dem Programm steht die Aufführung eines weiteren, spannenden Abenteuers aus dem Dschungelbuch, präsentiert als tempogeladene Mischung aus musikalisch inszenierter Lesung und Theaterstück: „Die Jagd mit Kaa“ steht diesmal auf dem Programm. Mogli, der kleine menschliche Dschungelbewohner, lässt sich auf das wilde Affenvolk der Bandarlog ein, bis diese ihn eines Tages verschleppen. Seine engsten Freunde Balu und Baghira, zugleich Lehrer und Beschützer, sind in größter Sorge und bitten den Riesenpython Kaa um Hilfe. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, um ihren kleinen Freund aus den Händen des Affenvolks zu befreien. Eine atemberaubende Jagd durch den Dschungel beginnt. Josef Schoenen liest, spielt acht verschiedene Rollen und begleitet das Programm mit eigenen Kompositionen auf der Gitarre zwischen Jazz, Funk, Klassik und Chanson. Er ist als professioneller Sprecher und Musiker tätig und tourt mit seinen musikalisch inszenierten Lesungen unter dem Titel „Spielfilm fürs Ohr“ durch die Region. Der Eintritt kostet acht Euro. Kartenreservierung unter Telefon 02058 894605.