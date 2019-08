Leichlinger Luftfahrtpionier Oskar Erbslöh : Traum vom Fliegen zerschellt auf einer Wiese

Wuppertal Vor 140 Jahren wurde der Luftfahrtpionier Oskar Erbslöh in Elberfeld geboren. Er starb tragisch. In Wuppertal, Langenfeld und Solingen tragen Straßen ihm zu Ehren seinen Namen.

Als die Hilfsmannschaften an der Absturzstelle auf einer Wiese in Pattscheid eintrafen, gab es nichts mehr zu retten. Die stolze Luftgondel in der Form einer Zigarre war restlos zertrümmert. Die fünfköpfige Mannschaft war tot.

1911 wur­de in Leich­lin­gen ein Ge­denk­stein für Os­kar Erbs­löh er­rich­tet. Dar­über hin­aus tra­gen meh­re­re Stra­ßen in rhei­ni­schen Städ­ten sei­nen Na­men. In Lan­gen­feld ist die ört­li­che Luft­sport­grup­pe nach ihm be­nannt.

Oskar Erbslöh war gebürtiger Elberfelder. Sein Vater war Textilfabrikant. Als Luftfahrer gewann der Pionier zahlreiche Rennen und Preise, unter anderem auch in den USA, und wurde so weltberühmt, bevor er sich in Leichlingen niederließ.

Dabei hatte die Mission so hoffnungsvoll begonnen. An­fang 1909 pach­te­te der in Wuppertal geborene Erbslöh von der Stadt Leich­lin­gen für zehn Jah­re ein Grund­stück für den Bau der Hal­le. Das beschreibt Christoph Kaltscheuer in seinem Beitrag für das Internetportal des LVR „Rheinische Geschichte“. An den Bau­kos­ten in Hö­he von 65.000 Reichs­mark be­tei­lig­te sich das Deut­sche Reich mit 16.000 Reichs­mark und si­cher­te sich so bei Be­darf die mi­li­tä­ri­sche Nut­zung. Am 9. November 1909 wur­de das Bau­werk als ers­te fest­ste­hen­de Luft­schiff­hal­le Deutsch­lands eröffnet.