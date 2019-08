Wülfrath : Eulen-Basteln und eine geführte Zeitreise

Das Team des Zeittunnels lädt Kinder zum Basteln ein. Foto: RP/Peter Clement

Wülfrath Auch in den Ferien kann am Zeittunnel in Wülfrath keine Langeweile aufkommen.

(RP) Am Zeittunnel wird am Mittwoch, 14. August, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gebastelt. Die Kinder stellen Eulen aus Dosen und Muschelschalen her. Wenn möglich, sollten leere Konservendosen mitgebracht werden. Die Teilnahme für Kinder ab fünf Jahre ist kostenlos, nur eine Spende für das Material wird erbeten. Da das eigentliche Basteln kürzer als zwei Stunden dauert, besuchen viele Kinder im Anschluss den Klopfplatz und den Sandkasten. Die nächste geführte Zeitreise durch 400 Millionen Jahre Erdgeschichte und die Geschichte und Gegenwart des Kalksteinabbaus in Wülfrath findet am Sonntag, 18. August, um 12 Uhr statt. Sie kostet sieben Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder, inklusive Eintritt in den Tunnel. Informationen und Anmeldung unter Telefon 02058 894644.

(hup)