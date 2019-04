Winterschlaf ist vorbei : Zeittunnel lockt mit 54 Veranstaltungen

Zeittunnelleiterin Andrea Gellert, Karsten Niemann vom Amt für Wirtschaftsförderung und Kultur sowie Bürgermeisterin Claudia Panke freuen sich mittlerweile über die 17. Saison des Museums. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Höhepunkte dieser Saison sind das Tunnelflimmern und das Apfelfest. Erstmalig gibt es auch einen Kunsthandwerkermarkt auf dem Außengelände.

Der Winterschlaf ist vorbei. Am 14. April beginnt die neue Saison für das Museum Zeittunnel. Zeitgleich startet an diesem Wochenende auch wieder die Fahrrad-Saison in Wülfrath. Zur Eröffnung des Panorama-Radwegs Niederbergbahn am Zeittunnel erwarten Radler, Wanderer und Inliner von 11.30 bis 17 Uhr zahlreiche Aktionen. „Wir freuen uns, den Zeittunnel wieder eröffnen zu können“, sagte Bürgermeisterin Claudia Panke gestern bei der Vorstellung des Programms, die übrigens auf schönes Wetter am Sonntag hofft. Das Wetter sei es nämlich, von dem viele der Veranstaltungen abhängig sind, die auf dem Außengelände des Museums am Hammerstein 5 stattfinden.

Bestes Beispiel ist dafür das beliebte Tunnelflimmern, ein Open-Air-Kino, das es an zwei Wochenenden im Sepetmber mit jeweils insgesamt vier Filmvorführungen geben wird. Die Veranstaltungen waren im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt worden, weil es Unstimmigkeiten mit dem damaligen Kinoveranstalter gegeben hatte. In diesem Jahr soll das Unternehmen „Big cinema“ die Technik zur Verfügung stellen. Abgestimmt werden muss noch, welche Filme gezeigt werden. Wahrscheinlich werden in diesem Jahr sogar fünf Filme gezeigt. Denn der Hegering Wülfrath möchte auf dem Gelände einen Familientag ausrichten. Gezeigt werden soll dann auch der Film „Auf der Jagd – Wem gehört die Natur“.

Info Das müssen Besucher vorab wissen Öffnungszeiten Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder (sechs bis 14 Jahre) drei Euro. Programm Alle Veranstaltungen des Zeittunnels sind online zu finden unter www.zeittunnel-wuelfrath.de

An gleich zwei Tagen Anfang Mai gibt es auf dem Außengelände des Zeittunnels einen Kunsthandwerkermarkt, auf dem Hobbykünstler selbst gefertigte Waren anbieten. In Kooperation mit der Lhoist Rheinkalk GmbH werden im Sommer drei Werksführungen angeboten und die größten aktiven Kalksteinbrüche Europas besichtigt. Am 13. Oktober lockt das Apfelfest mit historischer Apfelpresse und zahlreichen Kinderaktionen wieder die Besucher an den Zeittunnel, und im Rahmen des Verbundsprojekts des Arbeitskreises der Bergischen Museen wird die Sonderausstellung „Total verkalkt – Gruitens weiße Vergangenheit“ gezeigt – um einen kleinen Auszug des Programms zu geben.

Vogelexperte Detlef Regulski lädt bereits für morgen, 10. April, zu einer Vogelstimmenwanderung ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz des Zeittunnels. Anmeldung unter Tel. 02058-894644 oder per E-Mail an zeittunnel@stadt.wuelfrath. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder drei.

Während in dieser Saison vordergründig scheinbar alles seine geordneten Bahnen geht, arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck daran, wie es mit der Zukunft des Zeittunnels bestellt ist, betonte Karsten Niemann vom Amt für Wirtschaftsförderung und Kultur. Der Rat der Stadt Wülfrath hatte Ende vergangenen Jahres beschlossen, den Zeittunnel zum 31. Dezember 2020 zu schließen, sofern sich bis dahin kein anderer Träger findet, der den Museumsbetrieb weiterführt. Bürgermeisterin Panke wies auf ein wichtiges Treffen mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Mai hin.

„Wir müssen klären, was die Rahmenbedingungen sind, wenn der Betrieb durch Dritte weitergeführt wird“, sagte Panke.

