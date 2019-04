Wülfrath : Straßenbau: Wer zahlt die Zeche?

Derzeit werden Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen noch an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert oder verbessert wird. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wülfrath Wer für die Sanierung von maroden Straßen aufkommen muss, ist häufig strittig. Stadt oder Anwohner? Eine Bürgerinformationsveranstaltung zu dem Thema soll Klarheit bringen.

Dem Antrag der WG stimmten die Fraktionen in der jüngsten Ratssitzung einstimmig zu. Zu der Veranstaltung sollen auch Vertreter des Städte- und Gemeindebunds, des Bundes der Steuerzahler sowie des Landes eingeladen werden. „Das Thema ist sehr komplex. Da dachten wir, holen wir mal alle an einen Tisch“, erklärt der WG-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Peetz. Auch die Vorsitzende des Bürgervereins Wülfrath begrüßt den Vorschlag. „Das ist ein wunderbarer Kompromiss“, sagt Adelheid Heiden. „Wichtig ist, dass sich etwas im Rat bewegt.“

Derzeit werden Grundstückseigentümer in NRW an den Kosten beteiligt, wenn das Straßennetz erneuert oder verbessert wird. Nach Angaben des Bundes werden den Anliegern in Extremfällen sogar fünf- bis sechsstellige Beträge in Rechnung gestellt. Heidens Verein unterstützt die Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler NRW zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und hatte jüngst eine Unterschriftenaktion gestartet. Mehr als 200 Stimmen sind bereits zusammengekommen. Die Unterschriftenlisten werden im Friseursalon Heiden an der Jahnstraße gesammelt. Bis Juni will der Bürgerverein die Aktion fortführen, denn dann endet auch die Aktion des Bundes der Steuerzahler. „Es geht ja um ganz NRW“, sagt Heiden.