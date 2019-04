Schwimmen in Wülfrath : Wasser-Welt bleibt in den Osterferien geschlossen

Wasser-Welt bleibt in den Osterferien geschlossen

Schwimmen in Wülfrath

Wülfrath In den Osterferien müssen Nutzer sich der Wülfrather Wasser-Welt nach alternativen Anngeboten umschauen. Voraussichtlich ab Dienstag, 16. April, schließt das Schwimmbad für Sanierungsarbeiten. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Montag, 15. April findet an der Sportstätte noch ab 17 Uhr im Rahmen der Städtepartnerschaft der Vergleichswettkampf der Schwimmvereine Ware/Wülfrath statt. Am Sonntag, 14. April, gibt es einen Warmwassertag.