Wülfrath : Wülfrather Musiker stellt neue Platte vor

Wülfrath „Hier bin ich“, so lautet der Titel des Werks von Vincent Kuhlen alias „Vinku“.

(arue) „Hier bin Ich!“ - so lautet nicht nur der Titel der neuen Platte des Wülfrather Künstlers „Vinku“, die am 6. April erscheint: Der Satz charakterisiert auch das Auftreten des Wülfrathers Vincent Kuhlen (21). Seit knapp drei Jahren tourt er als „Vinku“ mit eigenem Programm durch die Gegend, spielt da, wo man ihn haben will und hat dabei bei diversen Wettbewerben Preise gewonnen. Zuletzt beim „Toys2Masters“, einem großen, NRW-weiten Bandcontest, wo er im Finale vor knapp 1000 Menschen gespielt hat.

Nun folgt der nächste Schritt: Vinku veröffentlicht erstmals eine CD. Um dies zu feiern, veranstaltet er Samstag-Abend eine „Release-Show“, bei der er die Lieder der CD, aber auch andere Songs der vergangenen drei Jahre präsentiert. Er schreibt auf deutsch und bezeichnet seine Musik selbst als „Loop-Acoustic-Pop“ mal mit und mal ohne Sprechgesang. Er schreibt über sich selbst, aus dem Herzen, über das Leben. Unterstützt wird er an dem Abend von „Hello Luke“ aus Essen und Marius W. Aus Wuppertal. Das sind zwei Sänger und Song-Schreiber, die Vinku auf seiner Reise kennen gelernt hat. Die Gäste erwartet ein bunter Abend zum Mitsingen, Mitklatschen, Mitschunkel, kurz zum Spaß haben und Genießen, versprechen die Veranstalter. „Für mich ist es immer etwas besonderes in der Heimat zu spielen. Die Bühne kann noch so groß sein, die Menge noch so riesig, in der Stadt zu spielen, die einen prägte vor den Leuten die man kennt, bleibt für mich stets ein Highlight. Also kommt vorbei und helft mir die Veröffentlichung zu etwas Besonderem zu machen“, sagt Vinku.