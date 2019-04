Wülfrath : Verein ist Nachhaltigkeit in Togo wichtig

Eberhard Karbe mit einer Kleinbäuerin mit geimpften Perlhühnern in den Händen vor ihrem Lehm-Haus im Norden Togos. Foto: Hilfe für Kleinbauern in Togo

Wülfrath Eberhard Karbe ist im Verein „Hilfe für Kleinbauern in Togo“ aktiv. Auf der Mitgliederversammlung gab er ein Bild von der Lage vor Ort.

Von Ina Schwerdtfeger

Seit mehr als zehn Jahren setzt sich Eberhard Karbe für Kleinbauern in Togo ein. Die Kleinbauern machen in etwa 2/3 der dortigen Bevölkerung aus. Hauptziel des 1999 initiierten Projekts ist die Verbesserung der Geflügelproduktion, um zur Verbesserung der Ernährung und der Einkommen der Bevölkerung beizutragen. Ein Hauptaugenmerk setzt der Wülfrather Hilfsverein seit langem auf die Impfung von Perlhühnern.

Auf der Mitgliederversammlung erzählte Karbe von seiner Reise nach Togo im vergangenen November. Dort hatte der Wülfrather jeweils mit einem der vier togoischen Tierärzte 16 Dörfer besucht und in Dorfversammlungen mit Kleinbauern über die Ergebnisse der Impfungen oder der Zugabe von organischen Säuren im Trinkwasser bei Perlhühnern diskutiert. „Beide Methoden hatten das Auftreten der Salmonellose in allen behandelten Tieren verhindert, an der sonst 60 Prozent der Perlhühner sterben“, erklärte Karbe. Dadurch verdienten die Kleinbauern deutlich mehr bei deren Verkauf, zumal ein Perlhuhn fast doppelt so viel bringe wie ein Huhn. „Wir zeigen den Kleinbauern im ersten Jahr die eindrucksvollen Erfolge unserer Methoden, damit sie mit unserem erfahrenen Team in den Folgejahren die Maßnahmen fortsetzen und dann auch die Kosten tragen“, erzählte der Veterinär weiter. Das hätten aber leider nur die Kleinbauern in der Hälfte der Dörfer in den Folgenjahren getan, obwohl der Einsatz von einem Euro beim Impfen zusätzliche Einnahmen von 27 Euro bringe, bei Kauf und Nutzung organischer Säuren sogar 90 Euro.

Info Engagement des Wülfrather Vereins Jubiläum In diesem Jahr feiert der Verein mit zurzeit 37 Mitgliedern sein 20-jähriges Bestehen. In dieser Zeit kamen rund 750.000 Euro zusammen, mit denen etwa 230.000 armen Bauern durch tierärztliche Unterstützung bei der traditionellen Geflügel-Produktion zu dauerhaften erheblichen Einkommensverbesserungen verholfen werden konnte. Mehr über den Verein gibt es unter www.togohilfe.de.

Die unbefriedigende Bereitschaft der Kleinbauern lasse sich laut Karbe damit erklären, dass die Kosten für Impfungen und dergleichen in den Monaten Februar bis Juli anfallen würden, während die Einnahmen aus Feldanbau und Kleinviehzucht hauptsächlich von Oktober bis Dezember kommen. Daher sei es für die arme Bevölkerung schwer zu sparen. „Die Perlhuhn-Züchter im Dorf Kpong haben dieses Problem nach Einführung unserer Impfung 2016 vorausschauend erkannt und eine Kooperative gegründet, die pünktlich in mageren Monaten bezahlt, während die Züchter der Kooperative das Geld geben, wenn sie Einnahmen haben. Das hat dort 2017 und 2018 so bestens geklappt“, berichtete der Veterinär.