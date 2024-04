Deutlicher Appell auch aus Mettmann und Wülfrath Ohne Altschuldenlösung wird Klimaschutz schwer

Die finanzschwachen Kommunen in Deutschland sind an einem Punkt, an dem sie nie sein wollten: der Punkt, an dem die Schulden wieder wachsen. In den vergangenen Jahren haben sie Personal abgebaut, wichtige Investitionen in ihre Straßen und Gebäude aufgeschoben sowie freiwillige Leistungen gekürzt, um Schulden zu reduzieren, zählt das Bündnis auf. Doch nun steigen die Kosten wieder, die Schuldenkurve deute nach oben.