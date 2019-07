Ferienprogramm am Wülfrather Zeittunnel : Kinder basteln Windlicht mit Dino-Motiven

Ferienprogramm am Wülfrather Zeittunnel

Langeweile kommt beim Ferienprogramm am Zeittunnel Wülfrath nicht auf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Das Team des Zeittunnels in Wülfrath lädt Kinder ab fünf Jahre dazu ein, gemeinsam zu basteln.

(isf) Während der Sommerferien lädt der Zeittunnel immer mittwochs die Kinder zum Basteln ein. Diesmal, 31. Juli, wird ein Windlicht mit Steinen und Dinos gebastelt. Das Angebot, das sich an Kinder ab fünf Jahren richtet, läuft von 14.30 bis 16.30 Uhr, wie die Stadt mitteilt. Das eigentliche Basteln dauere aber nicht so lange. Die Teilnahme ist kostenlos, nur eine Spende für das Material wird erbeten. Im Anschluss dürfen die Kinder gerne den Klopfplatz und den Sandkasten besuchen. Weitere Informationen gibt es am Zeittunnel, Hammerstein 5, unter der Telefonnummer 02058 894644.