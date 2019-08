Wülfrath : Mobil nimmt Schadstoffe an

Die Stoffe müssen immer dem Fachpersonal am Mobil überreicht und dürfen nicht einfach abgelegt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath (RP) Einmal im Monat kommt das Schadstoffmobil nach Wülfrath, das nächste Mal am Dienstag, 20. August. Die Annahme von Schadstoffen am Mobil findet an drei verschiedenen Standorten statt: Rohdenhaus, Am Kliff/Ecke Angerweg, 14 bis 15 Uhr) Düssel, Dorfplatz, 16 bis 17 Uhr; Parkplatz neben dem Pflegeheim der Bergischen Diakonie Aprath, Am Rathaus 7, 17.30 bis 19 Uhr.

