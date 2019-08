Mettmann/Wülfrath : Grüne Welle an der L422 soll Staus ein Ende bereiten

Grüne Welle an der L422 soll Staus ein Ende bereiten

Patrick Anders, Jan Heinisch, Claudia Schlottmann, Martin Sträßer, Klaus Pesch und Hendrik Schulte schauten sich die Lage an. Foto: RP/Landtag

Mettmann/Wülfrath/Homberg In Homberg wird zurzeit eine Ampelanlage modernisiert. Das nutzt auch Pendlern aus Wülfrath und Mettmann.

Aufgerissene Straßen, Kabeltrommeln und Baubaken an der vielbefahrenen L422 (Brachter/Meiersberger Straße) sind aktuell für die nordrhein-westfälischen CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann und Martin Sträßer ein echter Grund zur Freude. Denn die Bauarbeiten für die neuen Ampelanlagen in Homberg haben planmäßig begonnen.

Derzeit werden die beiden Kreuzungen Dorfstraße sowie Steinhauser Straße umgebaut, ein modernes Ampelsystem wird installiert. Schlottmann und Sträßer: „Die grüne Welle mit System kommt. Wir erwarten in Homberg eine deutliche Verkehrsentlastung. Das ist extrem wichtig, gerade für die Berufspendler aus Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert.“

Dazu Staatssekretär Dr. Hendrik Schulte: „Das neue Ampelsystem hilft, den Verkehr flüssiger laufen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass wir mit der neuen Ampelanlage gute Ergebnisse bekommen, die uns auch an anderen Stellen im Land helfen können.“ Optimistisch zeigte sich auch Staatssekretär Dr. Jan Heinisch. Er geht davon aus, dass die Bauarbeiten nach den Sommerferien abgeschlossen sind. Ein zweiter Schritt erfolge dann mit dem Lückenschluss an der A44 von Heiligenhaus bis zum Kreuz Ratingen Ost: „Hier setzen wir uns mit Volldruck ein, und ich bin zuversichtlich, es wird bald gute Neuigkeiten geben.“ Bei der Installation des neuen Ampelsystems handelt es ich um ein Pilotprojekt. Weniger Stillstand auf den Straßen bedeutet weniger Stress für die Fahrer, weniger Lärm und weniger Abgase. Mit der neuen Technik soll der Verkehr künftig wesentlich besser fließen. „Wir hatten ein Verkehrsplanungsbüro mit einer Mikrosimulation beauftragt. Das ist eine äußerst detaillierte Verkehrsbetrachtung. Dabei wird etwa genau geschaut, was zwischen zwei Signalanlagen passiert, welche Fahrzeuge – etwa Lkw, Motorrad oder Auto – wie lange welche Strecke nutzen. Anhand der Auswertungen steuert diese Signalanlagentechnik bestmöglich den Verkehrsfluss“, betont Baudezernent Jochen Kral.