Mitmachaktionen in Mettmann : Spaß für Familien beim Museumsfest

Zum Ende der Sommerferien gibt es im Neanderthal Museum noch einmal ein Highlight. Auch in diesem Jahr findet am letzten Wochenende in den Ferien am Samstag, 24. August, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. August, von 10 bis 18 Uhr, das beliebte Museumsfest statt. Im Museumsgarten und an der Fundstelle gibt es für die ganze Familie viele Stände mit Vorführungen und Mitmachaktionen rund um das Thema Steinzeit. Kinder und Erwachsene können Steinamulette bohren, Bogenschießen, sich ein Steinzeit-Tattoo machen lassen, in der Kinderschmiede ihr Können testen und vieles mehr. Neu dabei ist in diesem Jahr ein echter Steinzeitjäger, der die Besucher für das Überleben in der Wildnis fit macht. Für alle, die ihre Mahlzeit nicht erst jagen und sammeln möchten, gibt es Kaffee und Kuchen sowie herzhafte Leckereien. Weitere Informationen zum Museumsfest unter www.neanderthal.de. Foto: Kreis Mettmann/Holger Neumann foto@gentura.d