Unglück in Flandersbach : Entgleiste Lok in Flandersbach: Bergungsarbeiten beginnen

Bei Lhoist ereignete sich Donnerstag ein Zugunfall. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Am frühen Donnerstagbend wurde die Feuerwehr Wülfrath mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Flandersbach alarmiert. Eine mehr als hundert Tonnen schwere Lokomotive entgleiste an einem Bahnübergang in unwegsamen Gelände. Die Bergungsarbeiten haben inzwischen begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Zunächst einmal sind wir bei RheinCargo sehr froh, dass unser Triebfahrzeugführer bei der Entgleisung nur leichte Verletzungen davon getragen hat. Nach einem kurzen ambulanten Aufenthalt konnte der Kollege das Krankenhaus bereits in der Nacht wieder verlassen. Die Ursache für den Zwischenfall ist bislang ungeklärt. Wir müssen abwarten, was die Ermittlungen der Behörden ergeben“, erklärt Christian Lorenz, Pressesprecher der RheinCargo, zu der Lok-Entgleistung in Flandersbach.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstag, 18. Juni, gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall im Schienenverkehr des Lhoist-Werkes. Dabei fuhr eine Rangier-Lok am Werksausgang im Bereich Angerbach über einen Gleisabschluss hinaus und entgleiste. Ein angehängter Wagon, der mit Kalksteinmehl beladen war, kippte bei dem Vorfall um. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wülfrath waren vor Ort, um die Aufräumarbeiten zu realiseren, teilte ein Pressesprecher des Werks Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr mit.

Aus den Tanks der Lok trat eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff aus. Vie viel Kraftstoff insgesamt, welcher Anteil davon in Erdreich und Anger gelangt ist, ist unklar. Zum Schutz der Umwelt wurden umgehend alle erforderlichen Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Umweltbehörden getroffen. Hierzu wurden beispielsweise auf der Anger mehrere Ölsperren gesetzt, die laufend messtechnisch kontrolliert werden. Durch das unwegsame Gelände gestaltet sich der Einsatz als schwierig. Über den Vorfall wurden die entsprechenden Behörden informiert, die Bergungsarbeiten laufen.

(von)