Sicherheit und Sauberkeit : Vandalismus-Stopp am Hallenbad

Vandalismus-Stopp am Hallenbad

Die Wasserwelt selbst ist derzeit geschlossen. Am Gelände machen junge Leute gerne Party. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Ein eigentlich bereits aufgelöster Arbeitskreis soll reaktiviert werden, um Sachbeschädigungen rund um das Gelände der Wasserwelt auch in Form verunstaltender Bekritzelungen zu unterbinden.

Weil der Zugangsbereich zum Hallenbad sich in den vergangenen zwei Jahren zum Party-Treffpunkt für bis zu fünfzig Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt hat, was gut sichtbar an deren Hinterlassenschaften ist, soll gegen diese nicht gewollten Auswüchse vorgegangen werden.