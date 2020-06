Ausgezeichneter Unternehmer mit Wülfrather Wurzeln : Senkrechtstarter Björn Sperling

Gewannen gerade 17.000 Euro in zwei Kategorien: der Wülfrather Björn Sperling und seine Lebens- und Geschäftspartnerin Katharina Schmidt. Beide betreiben gemeinsam das Sturt up-Unternehmen Sperling-Bags. Foto: Björn Sperling

Wülfrath Zusammen mit seiner Geschäfts- und Lebenspartnerin Katharina Schmidt gewann der Wülfrather gerade zwei wichtige Preise. Ausgelobt von der Wirtschaftsförderung Bochum konnte Sperling-Bags auch die Auszeichnung für Nachhaltigkeit gewinnen.

Es ist der erste Wettbewerb, an dem Katharina Schmidt (24) und Björn Sperling (26) überhaupt teilgenommen haben – und den sie gleich doppelt für sich entscheiden konnten: Für ihr in Wülfrath gegründetes Unternehmen „Sperling-Bags“ wurden die beiden jetzt bei „Senkrechtstarter“ ausgezeichnet – und sahnten außerdem den Preis für Nachhaltigkeit ab.

„Wir sind natürlich mächtig stolz“, fasst das Geschäfts- und Lebenspaar seine Gefühlslage hinsichtlich der Preisverleihung für ihre nachhaltig gearbeiteten Rucksäcke, Taschen und Accessoires zusammen. „Vor allem sind wir dankbar.“ Der von der Wirtschaftsförderung Bochum ausgelobte Preis für Start ups basiert auf der Publikumsmeinung per Online-Voting. „Wir sind etwas sprachlos. Denn die guten Zahlen müssen bedeuten, es gibt einige, die unsere Produkte mögen“, vermutet Björn Sperling.

Geschäfte Deutschlandweit gibt es etwa 100 Geschäfte, in denen Sperling-Bags angeboten werden. Unter anderem in Mettmann und dem Unverpackt-Laden Wülfrath.

Idee Aus Materialien wie Bio-Baumwolle oder Kork kreieren die beiden in ihrem Start up mit Wülfrather Wurzeln Accessoires wie Rucksäcke. Derzeit entwickeln sie ein neues Taschenmodell.

Mit insgesamt 17.000 Euro sind die beiden Auszeichnungen dotiert, „wir würden lügen behaupteten wir, das Geld bedeutete uns nichts“, erklärt Katharina Schmidt. Die 24-Jährige ist Jura-Studentin und lebt mit ihrem zwei Jahre älteren Freund, der seinen Bachelor in Maschinenbau bereits in der Tasche hat, ihren Traum. „Na klar ist es für ein Start up oft finanziell eng, und natürlich wirst du anfangs von vielen für deine Ideen belächelt.“ Die schönen Auszeichnungen bedeuten nicht nur „Anerkennung. Das Geld gibt uns zum ersten Mal die Möglichkeit, uns bewusst für etwas zu entscheiden und zu investieren“, sagen beide.