Düsseldorf-Holthausen : Feuer in Lagerhalle neben Ikea

Foto: Andreas Endermann 5 Bilder Feuer in Lagerhalle in Düsseldorf neben Ikea

Düsseldorf In einer Lagerhalle direkt neben Ikea in Holthausen ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Schwarze Rauschwaden steigen in den Himmel auf. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wo genau das Feuer ausgebrochen ist und aus welchem Grund, ist derzeit noch unklar.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)