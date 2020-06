Finanzspritze : TSV für Integrationsarbeit ausgezeichnet

Bodo Appel von den Kalkstadt-Narren (li) und Kreissparkassen-Gebietsdirektor Thomas Meuser überreichten Karl-Heinz Schultz (re) einen Scheck. Der wird bei TSV Einigkeit Dornap genutzt, um alle jungen Spieler, egal welcher Herkunft und Nationalität, mit gleichen Sportsachen ausstatten zu können. Foto: Achim Blazy (abz)/Achim Blazy

Wülfrath Eine der letzten Veranstaltungen vorm Corona-Lockdown war in Wülfrath der Sturm auf die Kreissparkasse an Altweiber. Mit einer Spende aus diesem Event wurde jetzt TSV Einigkeit Dornap-Düssel bedacht. Karl-Heinz Schultz, Vorsitzender des Sportvereins nahm jetzt einen Scheck über 826 Euro entgegen. Damit wird Sportkleidung für Kinder und Jugendliche mit Integrations- und Förderhintergrund gekauft.

Traditionell spendet die Kreissparkasse Düsseldorf den Erlös ihrer Altweiber-Party für einen guten Zweck. Diesmal war der TSV Einigkeit Dornap-Düssel der Adressat, dessen Engagement für die vorbildliche Integrationsarbeit im Jugendbereich gewürdigt wurde. „Ich bin zwar noch nicht so lange in Wülfrath tätig, beobachte aber mit großem Interesse die Arbeit von Einigkeit Dornap. Was dieser Verein durch unterschiedliche soziale Aktionen leistet, ist einfach vorbildlich und geht weit über den normalen Sportbetrieb hinaus“, erklärte Kreissparkassen-Gebietsdirektor Thomas Meuser bei der Spendenübergabe von 826 Euro an den langjährigen Vorsitzenden Karl-Heinz Schultz.

Das Geld, so erklärte Schultz, soll zur Anschaffung von Sportkleidung der Kinder und Jugendlichen mit Integrations- und Förderhintergrund verwendet werden. Er erinnerte daran, dass sein Verein unter anderem die Flüchtlingshilfe unterstützt und zusammen mit dem Rotary-Club die Aktion „Deckel drauf“ zur Finanzierung von mehr als 1000 Polio-Schutzimpfungen durchgeführt hat. „Bei Einigkeit Dornap findet halt mehr statt, als auf dem Rasen im Rheinkalk-Stadion nur gegen den Ball zu treten.“

Christian Vollmer als Vertreter der Jugendabteilung unterstrich, dass die Kinder- und Jugendarbeit beim TSV einen hohen Stellenwert habe und Wert darauf gelegt wird, dass alle jungen Spieler, egal welcher Herkunft und Nationalität, gleich behandelt werden. „Da ist es für uns eine große Hilfe, dass die Jugendlichen mit dem gleichem Kleidungs- und Schuhmaterial ausgestattet werden.“

Die Corona-Krise hat im Verein Spuren hinterlassen. „Wir konnten wochenlang keinen Trainings- und Spielbetrieb durchführen. Kontakt zwischen den Vorstandsmitgliedern fand fast nur per Telefonkonferenz statt. Das war nicht optimal.“ Finanzielle Einbußen hielten sich jedoch in Grenzen, da die Einigkeit ihre Einnahmen hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und einigen Sponsoren generiere. Eintrittsgelder bei Meisterschaftsspielen seien „überschaubar“. Im Gegensatz zu früher, als die Einigkeit-Fußballer noch auf ihrer legendären Sportanlage in Düssel spielten und über ein eigenes Vereinsheim mit Gaststätte verfügten, würden jetzt kaum noch Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Essen erzielt. Der TSV-Vorsitzende ist froh, dass nach den diversen Lockerungen wieder eine Art Vereinsleben stattfinden kann.

„Seit kurzem können wir endlich wieder die Sportstätte am Erbacher Berg zum Trainingsbetrieb für die Senioren und Jugendlichen nutzen – wenn auch in Teilen noch in eingeschränkter Weise.“