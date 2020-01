Hochschule in der Region : Campus feiert seine neuen Stipendiaten

Hochschule in der Region

Simon Döring (l.) und Michael Edelmann sind zwei von insgesamt 13 Studierenden am Campus Heiligenhaus, die ein Stipendium erhalten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Niederberg Unterstützung gibt es für herausragende Leistungen und besonderes soziales Engagement.

Besonders begabte Studierende haben auch am Campus Velbert/Heiligenhaus seit dem Jahr 2011 die Möglichkeit, sich für das sogenannte BO-Studium zu bewerben. Wer die Jury von sich überzeugen kann, der erhält für einen festen Zeitraum einen Zuschuss von 300 Euro monatlich.

Nun konnte eine Fachjury wieder dreizehn vielversprechende, junge Talente mit der Alltagsunterstützung auszeichnen. Zwei von ihnen sind Simon Döring und Michael Edelmann. Beide studieren im dritten Semester und verbringen den betrieblichen Teil ihres Studium bei der Velberter Firma Huf. „Für das Stipendium qualifizieren konnte ich mich mit guten Leistungen im Studium, aber auch mit sozialem Einsatz in meiner Gemeinde“, sagt der Heiligenhauser Simon Döring. Er kümmert sich zum Beispiel um die Internetseite der evangelischen Kirche in Heiligenhaus und bringe außerdem einem Sechstklässler derzeit das Programmieren bei.

Mehr zum Studium am Campus Heiligenhaus der Hochschule Bochum gibt es im Internet unter www.hochschule-bochum.de/cvh/

Michael Edelmann ist dabei nun zum wiederholten Male Stipendiat geworden, er setzt sich ehrenamtlich für seine Gemeinde in Velbert ein. „Es gibt da auch eine Kinderaktion, bei der ich dabei bin, jedenfalls soweit das Studium es zulässt.“ Die zusätzlichen 300 Euro im Monat können beide gut gebrauchen. Edelmann spart auf ein Auto und Döring produziert in seiner Freizeit gerne elektronische Musik: „Die Soft- und die Hardware dafür ist aber relativ teuer, mit dem zusätzlichen Geld habe ich da nun mehr Möglichkeiten.“

Das Studium selbst fordere beide heraus, der Ausgleich in der Freizeit ist ihnen aber wichtig. „Gut, dass man da bei unserer Firma zeitlich entspannt ist“, findet Döring. Unterschätzen dürfe man den Zeitaufwand für das Studium am Campus Velbert/Heiligenhaus aber auch nicht.

Dass die Studierenden trotzdem noch Zeit für soziales Engagement finden oder auch so manche Hürde im Lebenslauf überwinden, sorgt nicht nur bei der Jury stets für Anerkennung, auch Hochschulpräsident Dr. Jürgen Bock betont den Einsatz der Nachwuchskräfte, die dringend gebraucht würden.

Studierende, die Interesse an einem Stipendium haben, müssen sich mit einem persönlichen Schreiben bewerben. Für das BO-Stipendium konnten jetzt insgesamt dreizehn Stipendiaten ausgezeichnet werden, an die neun Ganzjahres- und vier Halbjahresstipendien vergeben wurden. Deren Gelder werden zur Hälfte von der öffentlichen Hand, dem Deutschland-Stipendium, aufgebracht, sowie zur anderen Hälfte durch Stiftungen.

In Heiligenhaus gehört seit 2011 und damit von Beginn an die Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung zu den Unterstützern, sowie die Sparkassen-Stiftung. Karl-Kristian Woelm, Vertreter der Alice und Hans Joachim Thormählen-Stiftung, richtete dabei wieder die besten Grüße von Alice Thormählen aus, die immer noch mit ganzem Herzen dabei sei und der die jungen Menschen der Region besonders am Herzen lägen.