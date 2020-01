Wohnen, bauen und arbeiten in Wülfrath : Stadt stimmt neuem Regionalplan zu

Wülfrath Um Chancen zu wahren und Perspektiven zu ermöglichen, gibt Wülfrath sein Plazet – mit kleinen Bedenken.

Verfahren Die Offenlegung des RPD zunächst in den Sommer-, dann in den Winterferien wurde massiv kritisiert.

Etwa 30 Bürger waren ebenfalls zugegen, um ihre massiven Bedenken – schwerpunktmäßig zu den geplanten Veränderungen in Düssel-West – einzubringen. Zitiert wurden dabei gravierende Auswirkungen auf die Natur ebenso wie die Zahlen, die IT NRW in der Bedarfsplanung erhoben hatte. Danach sei in den kommenden fünf bis zehn Jahren von einem Rückgang der Einwohnerzahlen in Wülfrath auszugehen. „Trotzdem sollen weitere Flächen zur Bebauung frei gegeben werden. Warum?“ Ein lokaler Bedarf sei „an den Haaren herbei gezogen“. Außerdem ginge es dann nicht bloß um zehn Hektar Baugebiet, sondern eine wesentlich größere Fläche von etwa 40 Hektar. „Damit wird der Ortsteil Düssel zu einem Nebensatelliten der Stadt“, empörten sich Bürger.