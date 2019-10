Kooperation : Campus setzt auf clevere Schüler

Heiligenhaus MINT-Talente werden gesucht: Ob in kleinen, mittleren oder großen Unternehmen, wer rechnen, tüfteln oder programmieren kann, dem stehen beruflich fast alle Türen offen.

(RP) Das Geschwister-Scholl-Gymnasium möchte deshalb bei seinen Schülern frühzeitig Interesse für MINT-Themen wecken und Technik-Talente fördern. Im Rahmen einer neuen Schulkooperation mit dem Campus Velbert/Heiligenhaus können zukünftig Schüler ab der Mittelstufe an spannenden Experimentierkursen rund um das Thema Technik und IT teilnehmen.

Prof. Jürgen Bock: „Wir haben zahlreiche Kooperationsfirmen für unser duales Studium in Velbert, die händeringend nach Nachwuchskräften suchen. Durch die Schulkooperation können wir nicht nur frühzeitig Schüler für Technik begeistern, sondern auch auf die hervorragenden Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Stadt aufmerksam machen.“

In der Oberstufe soll die Schulkooperation mit dem Campus Velbert/Heiligenhaus vertiefte Einblicke in MINT-Studienmöglichkeiten geben. „Wir laden die Schüler zukünftig einmal im Jahr zur Teilnahme an einer Probevorlesung an den Campus ein. Die Schüler können so Hochschulalltag live erleben und wichtige Fragen wie nach notwendigen Mathe-Vorkenntnissen direkt mit Studierenden und Professoren klären. Das baut Hemmschwellen ab!“, weiß Prof. Dr. Bock.

Darüber hinaus sollen auch die Schüler/-innen des Geschwister-Scholl-Gymnasium ab 2020 am dualen Berufsorientierungspraktikum des Campus teilnehmen können: „Wir bieten den Schüler hier über ein oder zwei Wochen lang die Möglichkeit, einen dualen Studierenden im Unternehmen und an der Hochschule zu begleiten.

Die Firmen in der Region würden auf jeden Fall begrüßen, wenn sich zukünftig noch mehr Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für ein duales Studium bei Ihnen entscheiden würden. „Die Nachfrage auf Unternehmensseite ist in jedem Fall da und unsere Kooperationsunternehmen möchten auch gerne schon zu Schulzeiten Kontakt zu den Technik-Talenten aufbauen und sie bei ihrer beruflichen Entscheidungsfindung unterstützen. Das erhöht letztlich auf beiden Seiten die Chancen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Prof. Dr. Bock. Insofern hofft der Campus auf ein reges Interesse an dem Angebot und vielleicht findet das eine oder andere Technik-Talent ja im Anschluss auch Interesse an einem Ingenieur-Studium am Campus Velbert/Heiligenhaus.