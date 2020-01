Zeitgemäßer Unterricht in Wülfrath : Internet-Projekt stärkt Schüler gegen Attacken

Zeitgemäßer Unterricht in Wülfrath

Unterricht per Beamer als „Webinar“ am Gymnasium. Foto: Stefanie Reuter

Wülfrath „Bitte warten Sie einen Moment, das Webinar wird in Kürze beginnen.“ Die Medienscouts-Lehrerinnen Alexandra Jörrens und Elif Saral vom städtischen Gymnasium schauen auf die Uhr und pünktlich startete das erste Online-Seminar – live zugeschaltet und für alle Eltern auf einer Leinwand in der Mensa der Schule sichtbar: Gesa Stückmann begrüßte die Schüler sowie fünf weitere zugeschaltete Schulen aus ganz Deutschland.

Sie ist Rechtsanwältin und Expertin für Cybermobbing. Über Aspekte zum Thema Recht am eigenen Bild sowie Urheberrecht klärte sie Schüler und Eltern der Jahrgänge acht und neun per Schalte in der Mensa auf und versuchte, zu sensibilisieren. „Wir müssen unsere Kinder beim Umgang mit dem Smartphone begleiten“, riet die Expertin den Erziehenden, „denn Kinder und Jugendliche sind sich der Risiken und Gefahren der neuen Medien häufig nicht bewusst.“