Bürgerliches Engagement für Zukunft der Stadt : Nachnutzungskonzept VHS steht bis Ostern

Wülfrath Stadtkulturbund und Verwaltung arbeiten gemeinsam an der zukunftsfähigen Nutzung durch Vereine.

Die Haushaltsdebatten stehen für die Kalkstadt bevor, auch die erneute Offenlegung des Regionalplans dürfte für Diskussionen sorgen. Parallel dazu bemüht sich der Stadtkulturbund darum, sein bereits in diversen Ausschüssen des vergangenen Jahres präsentierte Nachfolgenutzungskonzept für die stadteigene Immobile an der Wilhelmstraße, das sogenannte VHS-Haus, perfekt auszuarbeiten.

Damit das tatsächlich passiert, muss der bisher vorgelegte Konzeptentwurf, wie der Technische Dezernent Martin Barnat erklärt, so ausgearbeitet werden, dass er fördermittelfähig ist. „Dabei muss die Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts berücksichtigt werden“, heißt es über die Implementierung in „Step“. Die Zusammenarbeit zwischen den Stadtkulturbundlern und dem Dezernenten läuft, „ab Februar bekommen wir personelle Verstärkung im Planungsamt, dann können wir mit voller Kraft am Projekt arbeiten“, freut sich der Dezernent. „Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Martin Barnat sehr, wir sind in einem guten Austausch und stehen in erster Linie gemeinsam ein für den Erhalt der Wilhelmstraße 189 im städtischen Besitz.“