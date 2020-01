Abfallentsorgung und Nachhaltigkeit in Wülfrath : Rat beschließt unverändertes Container-Konzept

Container für Glas, im Hintergrund eine Altkleiderklappe. Foto: Valeska von Dolega/Valeska von Dolega

Wülfrath Weißes, grünes und braunes Glas können ebenso wie Papier, Altkleider und Schuhe in speziellen Behältnissen in der Stadt entsorgt werden. Am Konzept für die Standorte dieser Container will die Verwaltung nichts ändern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken