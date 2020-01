Auswirkungen der Super-Sommer auf Landwirtschaft im Kreis Mettmann : Landwirte rüsten sich für Sommer 2020

Kreis Mettmann Hitze machte Bauern vor allem im Süden zu schaffen. Sie bauen nun andere Feldfrüchte an und halten weniger Vieh.

„Wäre der Regen nicht erst so spät, nämlich im September, gefallen, hätte sich die Trockenphase kompensieren lassen.“ So aber erntete der Bauer mickrige Früchte. Preisverfall und politische Auflagen machten die Zuckerrübenernte zu einem „Riesenproblem“. Die tropischen Temperaturen hatten auch Auswirkungen auf den Raps – „Schädlinge, die wir bislang nicht kannten, befielen ihn massenhaft.“ Seit vier Jahren, „der Klimawandel lässt grüßen“, baut er nun Soja an. „Wir müssen in unserem Betrieb jetzt ganz anders arbeiten.“