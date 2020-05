Verkehrsunfall in Wülfrath : Sonne blendet - Düsseldorferin rammt zwei Autos

Wülfrath Weil sie nach eigenen Angaben die Sonne blendete, verlor eine Düsseldorferin für einen Augenblick die Übersicht. Der Moment genügte, einen Unfall mit dickem Blechschaden zu verursachen.

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit sorgte für einen Blechschaden. Wie die Polizei berichtet, kam es an Vatertag, Donnerstag, 21. Mai, in Wülfrath zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 66-jährige Düsseldorferin mit ihrem Skoda die Mettmanner Straße in Richtung Mettmann. In Höhe der Hausnummer 82 kollidierte sie, nach eigenen Angaben geblendet von der Sonne, mit einem am rechten Straßenrand geparkten Citroen. Der wurde durch den Aufprall auf einen davor geparkten Hyundai geschoben. Beim Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 12.500 Euro.