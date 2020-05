Spannende Entwicklung im Wülfrather Wahlkampf : Kämmerer kandidiert ums Amt als Bürgermeister

Kämmerer Rainer Ritsche tritt im September zur Wahl als Bürgermeister an. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Trotz der Corona-Pandemie soll die Kommunalwahl im September durchgeführt werden. Also müssen in den kommenden Wochen die Wahlkreis-Kandidaten und Reservelisten der Parteien aufgestellt werden. Neben den bisher bekannten Kandidaten Andreas Seidler (CDU) und Benjamin Hann (unabhängig) will sich auch Rainer Ritsche (parteilos) um das Bürgermeister-Amt bewerben.

Die Nachricht sorgt für Furore: Kämmerer Rainer Ritsche will Bürgermeister werden. „Ich beabsichtige, bei der Kommunalwahl im September als unabhängiger Bürgermeisterkandidat anzutreten“, teilte er schriftlich mit. Beim Wahlamt der Stadt Wülfrath habe er jetzt Formblätter zum Sammeln von Unterstützungsunterschriften beantragt.

Der 54-jährige Familienvater war von 1986 bis 2010 Beamter beim Kreis Mettmann, zuletzt als Projektleiter für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und erhielt im April 2010 die Abordnung zur Stadt Wülfrath und Beauftragung als Kämmerer. Im Sommer des Folgejahres wurde er zum 1. Beigeordneten gewählt und zum Kämmerer bestellt, 2019 erfolgte die Wiederwahl zum 1. Beigeordneten.

„Meine Zeit als kommunaler Wahlbeamter in Wülfrath war bisher von politischer Neutralität geprägt. Das soll auch in Zukunft so bleiben, deshalb trete ich als unabhängiger Bewerber an.“ Vor dem Hintergrund des aktuellen Einbruchs der Steuererträge steht für die Verwaltung eine besonders anspruchsvolle Zeit bevor. Die Herausforderungen durch die berechtigten Anliegen der Wülfrather etwa nach digitalisierten Bürgerservices, einer gepflegten öffentlichen Infrastruktur bei Straßen, Wegen und Grün, der besseren ÖPNV-Anbindung und Erhalt beziehungsweise Schaffung von Kultur- und Freizeitangeboten sind ohne eine solide finanzielle Grundausstattung nicht befriedigend zu meistern. „Gerade in unserer relativ kleinen Verwaltung erfordert das auch eine fachliche Mitarbeit der Verwaltungschefin beziehungsweise des Verwaltungschefs, der ich mich gerne auch in neuer Funktion stellen würde.“

Die Zukunft Wülfraths ist dem Diplom-Verwaltungswirt wichtig, weil „ich durch meine nunmehr zehnjährige Tätigkeit in verantwortlicher Position natürlich auch vielfältige Kontakte zu den hier lebenden Menschen aufgebaut habe und mich Ihnen verbunden fühle“, erklärt Rainer Ritsche. Das Engagement vieler Ehrenamtler etwa für den kulturellen Bereich, die Feuerwehr, den Sport und anderes beeindrucken ihn sehr.