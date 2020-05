Mehrere große Bäume drohen umzustürzen : Wanderweg durch das Holzer Bachtal aus Sicherheitsgründen gesperrt

Wülfrath Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern macht vermehrt an sonnigen Feiertagen Spaß. Entlang des Neanderlandsteigs gibt es variantenreiche Möglichkeiten, spazieren zu gehen. Allerdings geht es gerade nicht durch das Holzer Bachtal.

Der durch das Holzer Bachtal in Wülfrath führende Abschnitt der 2. Etappe des Neanderlandsteigs muss aus Sicherheitsgründen vorläufig gesperrt werden. Eine Begehung hat jetzt ergeben, dass in diesem Bereich mehrere große Bäume stehen, die aufgrund von Zersetzung durch Überalterung ganz oder teilweise auf den Wanderweg zu stürzen drohen. Die Schäden an den Bäumen sind so erheblich und die jederzeitige Wahrscheinlichkeit herabstürzender Teile ist so hoch, dass Wanderer auf diesem Abschnitt großen Gefahren ausgesetzt sind.