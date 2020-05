Kultur in Wülfrath : Zeittunnel öffnet wieder

Kultur in Wülfrath

Wülfrath Der Zeittunnel Wülfrath präsentiert eine Reise durch die Erdgeschichte in einem 160 Meter langen alten Industrietunnel des stillgelegten Kalksteinbruchs Bochumer Bruch. Wülfrath liegt im größten Kalksteinabbaugebiet Europas. Jetzt öffnet er wieder.

Der Zeittunnel öffnet nach der Corona-bedingten Pause wieder am Samstag, 23. Mai 2020, um 10 Uhr. Das Zeittunnelteam und die Ehrenamtler, die dankenswerter Weise ihren Dienst wieder aufnehmen, freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Alle für Museen nach der Coronaschutz-Verordnung vorgesehenen Hygienebestimmungen wurden in den letzten zwei Wochen umgesetzt. So wird es z. B. im Eingangsbereich und im Tunnel keinen Begegnungsverkehr geben. Die interaktiven Flächen in der Ausstellung werden regelmäßig während des Betriebes desinfiziert.