Auswirkungen der Corona-Pandemie : Leben und Arbeit in der neuen Normalität

Wülfrath Menschen aus sozialtherapeutischen Einrichtungen helfen Strukturen und Regelmäßigkeit, um gut durch den Alltag zu kommen. Die Corona-Krise hat diesen Rhythmus ausgehebelt. Deshalb ist die Rückkehr in die neue Normalität für diese Menschen besonders wichtig.

Seit Beginn der Pandemie gibt es viele gesellschaftliche Veränderungen. Wie sich Kontaktverbot, Mundschutz-Pflicht oder Einschränkungen im sozialen Leben auf Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auswirken, bleibt oft verborgen. Jetzt dürfen die Bewohner von „Haus Fichte“ und „Haus Bäumchen“, sozialtherapeutischen Häusern in Oberdüssel, wieder ihrer Arbeit nachgehen – zwar nur im Wechselsystem wie an Schulen.

In den Häusern Fichte und Bäumchen der Bergischen Diakonie leben jeweils mehr als 30 Menschen mit psychiatrischen Diagnosen oder Suchterkrankungen. Für viele von ihnen ist das sozialtherapeutische Wohnheim ein dauerhaftes Zuhause, je nach ihren Bedürfnissen leben sie in unterschiedlichen Wohnformen. Tagsüber arbeiten viele von ihnen in den Angeboten des Ergotherapeutischen Dienstes, zum Beispiel in der Gärtnerei. Die Einschränkungen durch das Virus sind für die Bewohner und die Mitarbeiter eine Belastungsprobe. „Man merkt, dass die Leute jetzt mehr aufeinander aufpassen und gegenseitig darauf achten, dass alle die Regeln einhalten“, sagt Teamleiterin Kirsten Heinrichs. Auch ihr Kollege Patrick Schenkel ist stolz darauf, wie gut sich die Bewohner auf die neue Situation eingestellt haben. „Alle sind sehr pflichtbewusst“, berichtet er. „Ich denke, es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir bisher noch keinen Erkrankungsfall unter den Bewohnern hatten.“