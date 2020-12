Wülfrath : Diakonie-Besuche sind derzeit nur nach Schnelltest möglich

Wülfrath Ohne Vorlage des Testergebnisses sei der Zutritt zur Einrichtung nicht gestattet. Angehörige können sich in der zentralen Teststelle der Bergischen Diakonie für die Wülfrather Pflegeeinrichtungen testen lassen.

Alle Pflegeeinrichtungen im Altenhilfe-Verbund der Bergischen Diakonie bieten diese Testmöglichkeit für An- und Zugehörige an. „Wir begrüßen den zusätzlichen Schutz für unsere Bewohner. Aber die neue Verordnung zum 24. Dezember hat auch zu einer weiteren Belastung der Mitarbeiter in unseren Pflegeeinrichtungen geführt“, berichtet Sylvia Broekmann, Bereichsleiterin des Altenhilfe-Verbund in der Bergischen Diakonie: „An unserer zentralen Wülfrather Teststelle wurden vom 25. bis 27. Dezember insgesamt 150 Besucher getestet. Ein Test dauert durchschnittlich 20 Minuten (Test und Auswertung). So wurden von unserem Personal zusätzlich zu den normalen Abläufen 15 Stunden für die Testungen an den Weihnachtstagen aufgebracht.“