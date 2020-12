Bildung in der Kalkstadt : iPads vom Land für Wülfraths Lehrer

Wülfrath Für eine geübte Handhabung der Geräte sind bereits Fortbildungen geplant. Schulleiter Joachim Busch vom städtischen Gymnasium freute sich über diesen weiteren großen Schritt in Sachen Digitalisierung.

Ziel ist es, Schulträger bei der Digitalisierung und die Lehrkräfte bei der rechtssicheren Arbeit mit personenbezogenen Daten zu unterstützen. Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche überreichte Schulleiter Joachim Busch die aus diesen Mitteln angeschafften iPads, die bereits für den Unterricht auf Distanz eingesetzt wurden. „In Kombination mit Beamern, die es in allen Klassenräumen der Schule gibt, können sie den digitalen Unterricht nicht nur in der Distanz, sondern auch in der Präsenz sinnvoll unterstützen“, so Ritsche.