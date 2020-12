Mittelfeldspieler in Quarantäne : Fortunas Piotrowski positiv auf Corona getestet

Düsseldorf Jakub Piotrowski wurde bei einer Testung auf das Coronavirus am Montag positiv getestet. Der Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne. Fortuna wird dennoch am Dienstag wie geplant trainieren.

Fortuna wollte auf Nummer sicher gehen – und das war auch gut so. Bevor die Mannschaft nach den Weihnachtsfeiertagen ins Training starten soll, wurde tags zuvor ein Corona-Test bei allen Spielern und dem gesamten Betreuerstab durchgeführt. Das Ergebnis: Jakub Piotrowski wurde positiv getestet, der Rest ist negativ. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war bereits im Sommer ausgefallen, da er einige Tage in Quarantäne verbringen musste. Die Tests wurden am Montag durchgeführt.

„Das örtliche Gesundheitsamt wurde darüber umgehend informiert. Der betroffene Spieler hat sich bereits in häusliche Quarantäne begeben“, heißt es in einer Mitteilung vom Verein. Und weiter: „Der Verein hatte sich nach der kurzen Pause über die Weihnachtstage und vor der Wiederaufnahme des Mannschaftstrainingsbetriebs bewusst dafür entschieden, zunächst eine Testreihe durchzuführen. Da die positiv getestete Person in den letzten fünf Tagen keinerlei Kontakt zu Spielern oder Mitgliedern aus dem Trainer- und Funktionsteam hatte, kann der Trainingsbetrieb am Dienstagmorgen wie geplant wieder aufgenommen werden.“ Um 11 Uhr ruft Trainer Uwe Rösler somit seine verbliebenen 21 Feldspieler auf den Rasen neben der Arena in Stockum.

Sportvorstand Uwe Klein ließ mitteilen: „Wir hoffen mit dem betroffenen Spieler auf einen milden Verlauf seiner Erkrankung und wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung.“ Interessant: Piotrowski, von allen nur Kuba genannt, war bereits im Sommer in Quarantäne – damals allerdings nur aus Vorsorge, da er Kontakt zum damals positiv getesteten polnischen Landsmann Dawid Kownacki hatte. Nach nur fünf Tagen und zwei negativen Testergebnissen kehrte er aber Ende August zurück in den Trainingsbetrieb.