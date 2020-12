Förderpreis für Katzenschutz : Ferngesteuerte Falle hilft Streunerkatzen

Mettmann Der Mettmanner Tierschutzverein „Katzen helfen“ hat damit bei einem Wettbewerb um das innovativste Katzenschutzprojekt den zweiten Platz belegt – und ist mächtig stolz auf seine Erfindung.

Es gibt Erlebnisse, die vergisst man nicht. Die gehen direkt ins Herz und brennen sich ein. So ein Erlebnis hatten auch Barbara Lautenbach und ihre Mitstreiter vom Tierschutzverein „Katzen helfen“ in diesem Jahr. „Eine unserer Aufgaben ist es, streunende Katzen zu fangen, sie tierärztlich untersuchen und kastrieren zu lassen“, erzählt Lautenbach. Im Januar wollten die Vereinsmitglieder daher an einer Streuner-Stelle vier Katzen fangen. „Bei den ersten drei ging das auch problemlos“, berichtet die Vereins-Vorsitzende. Doch die vierte Katze wollte sich partout nicht fangen lassen. „Wir haben unendlich viele Stunden mit Warten verbracht“, sagt die Tierschützerin.