Wülfrath : Photovoltaik ist beschlossene Sache

„Die Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen und die Bürger für Klimaschutz interessieren“, ist das Credo von Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Auf dem Wülfrather Rathausdach wird bald mit Solarzellen Lichtenergie gesammelt. Der Beschluss dazu wurde in einem Punkt abgeändert und mit großer Mehrheit bestätigt.

Nachdem der Hauptausschuss zuvor die Beschlussfassung über die Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage für das Rathausdach in den Rat geschoben hatte, durften die Mitglieder erneut abstimmen – diesmal in Vertretung des Rates. Der Beschluss wurde in einem Punkt abgeändert und mit großer Mehrheit bestätigt – nur SPD, WG und Bürgermeister Rainer Ritsche hatten sich enthalten.

Wegen offener Fragen vor allem bei den Grünen hatte die Verwaltung Dennis Schmitter von der Firma Enedi in die Sitzung eingeladen. Die meisten Fragen wurden den Mitgliedern schriftlich von Enedi beantwortet. Bürgermeister Ritsche ergänzte mündlich, dass die Dachziegel auf dem Rathaus zwar schon ein Vierteljahrhundert alt seien, dass man die Solarmodule jedoch einfach abmontieren könne, um die Ziegel in 15 Jahren zu erneuern.

Für Kauf statt Anmietung der Anlage habe sich die Verwaltung entschieden, weil sie in diesem Fall wie ein Unternehmen behandelt werde und die Vorsteuer zurückbekommen könne. So blieben zwei Fragen, die Thomas May (Grüne) zusammenfasste: „Sollten wir nicht ein Signal für den Klimaschutz setzen und statt der 60-kWp-Anlage mindestens 80 kWp planen?“ Dazu Dennis Schmitter: „Die CO2-Bilanz wäre auf jeden Fall positiv. Die finanziellen Auswirkungen müsste man neu berechnen, ich gehe von etwa 15 bis 20 Prozent weniger Gewinn aus“.

Im Rat waren sich fast alle einig, dass dies ein geringes Opfer für eine gute Sache sei. Nur Manfred Hoffmann (SPD) war der Meinung, dass man mit jeder Anlagengröße ein Signal setzen könne. „Wir werden uns ebenfalls enthalten“, erklärte Wolfgang Peetz (WG), „mir sind die Zahlen hier zu schnell hin und her geflogen“. Die zweite Frage der Grünen war, ob man nicht die neue Technologie des Tesla-Gründers Elon Musk benutzen könne.