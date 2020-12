Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Kreis meldet ein Dutzend Todesfälle

Kreis Mettmann Sprunghaft angestiegen ist die Zahl der mit der oder an einer Corona-Infektion Gestorbenen. Die Zahl der Erkrankten ist leicht zurückgegangen.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1064 Infizierte, 55 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 77 (+7; 25 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Haan 71 (+19; 20 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Heiligenhaus 76 (-20; 12 Neuerkrankungen, 30 genesen), in Hilden 172 (+26; 27 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Langenfeld 87 (-11; 10 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Mettmann 115 (-26; 13 Neuerkrankungen, 29 genesen), in Monheim 57 (-14; 2 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Ratingen 124 (-2; 29 Neuerkrankungen, 31 genesen), in Velbert 216 (-17; 23 Neuerkrankungen, 38 genesen) und in Wülfrath 69 (-17; 12 genesen).