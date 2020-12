Hygienefachkraft in der Pandemie : „Plötzlich begehrter Ansprechpartner“

Boris Ulitzka, 39, ist Hygienefachkraft am EVK Mettmann. Seine Kompetenz ist derzeit vom Chefarzt bis Azubi intern wie extern sehr gefragt. Der Kampf gegen die Pandemie ist ein Fulltime-Job.

In der Pandemie gucken die Leute ganz besonders auf das Krankenhaus und die Menschen, die hier arbeiten. Vor allem wenn es um den Umgang mit Krankheiten und Hygiene geht. Zusammen mit einem Kollegen bin ich Hygienefachkraft am Evangelischen Krankenhaus Mettmann. 2002 absolvierte ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger, zehn Jahre später begann ich die Zusatzausbildung zur Hygienefachkraft, die zwei Jahre dauert. Und ich muss sagen, mein Beruf ist und bleibt wahnsinnig spannend, das Thema ist einfach umfassend. Das klingt für den Laien komisch, aber für mich ist es faszinierend, alle Mittel auszuschöpfen, um bestmöglich Hygienekonzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Vor allem für unsere furchtlosen Corona-Fighter ist es derzeit eine herausfordernde Phase. Der Alltag ist zwar extrem routiniert – das muss auch so sein, wir konnten viele Prozesse aus dem Frühjahrs-Lockdown optimieren. Unter anderem haben wir ein Video gedreht, kein ganz alltäglicher Job. Drehbuch und Ablauf haben wir selbst festgelegt, ebenso den Dreh selbst, anschließenden Schnitt und dass der Film auf dem EVK-Server für jedermann zugänglich landet. Im Schulungs-Clip geht es um das richtige Be- und Entkleiden für die Arbeit auf Station. Die Kollegen machen da wirklich was mit, es dauert, ehe vom Häubchen bis zum Schuh alles fachgerecht angezogen ist. Dann kommt das große Schwitzen, denn unter den vielen Schichten wird es lecker warm, und zum Dienstschluss wird alles wieder fachgerecht abgelegt.

SarsCoV2 ist nicht die erste Pandemie. Nicht nur ich werde mich an Schweinegrippe oder die Ehec-Epidemie 2011 erinnern. Keime, Viren und Bakterien geben halt immer wieder Rätsel auf. So ist das auch in der Corona-Pandemie. Auch Feuerwehr und Arztpraxen informieren sich bei uns. Der normale Arbeitstag dauert zurzeit gute zehn Stunden, da ist dann ein schönes Privatprogramm ein besonders wichtiger Ausgleich – zumal es ja derzeit keinen Urlaub gibt. Hoffentlich geraten wir alle bald wieder in ruhigeres Fahrwasser.