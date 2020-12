Mettmann/Erkrath/Wülfrath : Erste Senioren gegen Corona geimpft

Info

Todesfälle. Verstorben sind am Donnerstag eine 85-Jährige aus Langenfeld, eine 77-Jährige und ein 91-Jähriger aus Mettmann, eine 83-Jährige aus Monheim, eine 94-Jährige aus Velbert und eine 92-Jährige aus Wülfrath. Am Freitag verstarben eine 87-Jährige aus Heiligenhaus sowie zwei Männer, 77 bzw. 79 Jahre, aus Velbert. Am Samstag verstarben ein 94-Jähriger aus Velbert und ein 78-Jähriger aus Hilden. Am Sonntag verstarben eine 66-Jährige, eine 100-Jährige und eine 88-Jährige aus Mettmann. Insgesamt 245.

Fallzahlen. Der Kreis verzeichnet am Sonntag kreisweit 1151 Infizierte, 57 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 70 (15 weniger als am Mittwoch; 0 Neuerkrankungen am Sonntag, 26 weniger als am Mittwoch, 699 genesen), in Mettmann 125 (18 weniger als am Mittwoch; 0 Neuerkrankungen am Sonntag, 700 genesen), in Monheim 60 (10 weniger weniger als am Mittwoch, 3 Neuerkrankungen am Sonntag, 810 genesen), und in Wülfrath 84 (einer weniger als am Mittwoch, 5 Neuerkrankungen am Sonntag, 508 genesen).

Als genesen gelten 8918 Personen, 360 mehr als am Mittwoch.

In Krankenhäusern werden aktuell 172 Corona-Patienten behandelt.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 132,6 (-33,2 im Vergleich zu Mittwoch.